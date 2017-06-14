На открывшемся в кинотеатре «Октябрь» III Московском еврейском фестивале (МЕКФ) будет показано более 50 фильмов. Жюри под председательством Павла Лунгина определит лучших в четырех номинациях: художественный и документальный фильм в полном и коротком метре, а также вручит специальный приз и почетную награду.

Производству Израиля принадлежат, однако, только 18 фильмов. Остальные картины сняты в России, на Украине, в Польше, Франции, США, Испании, Великобритании, Дании, Канаде. Все они объединены идеей рассказать о еврейской культуре: жизни в Израиле и израильской диаспоре, вопросах самоидентификации, семейных ценностях и истории евреев XX века, религии, литературе и музыке. Больше половины фильмов в России покажут впервые.

Открылся фестиваль картиной «Вчерашний расцвет» немецкого режиссера Криса Крауса об исследователе холокоста из Германии (Ларс Айдингер), который с помощью французской стажерки (Адель Энель) пытается переварить собственное прошлое и научиться смеяться, несмотря на всю серьезность темы, которой он посвятил свою жизнь. Черная комедия с довольно жестким юмором снята режиссером, который обнаружил, что прошлое его семьи связано с нацизмом. Герои этого фильма стремятся доказать себе и зрителям, что с прошлым можно ужиться и перевернуть страницу истории для новой жизни.

Исполнитель главной роли, немецкий актер Ларс Айдингер, который приехал накануне, чтобы вместе с режиссером Алексеем Учителем представить картину «Матильда», где он сыграл роль Николая II, также посетил открытие фестиваля:

— Молодые люди в Германии часто говорят, что история Третьего рейха не имеет к ним отношения, потому что они из другого поколения, — рассказал актер на встрече со зрителями после просмотра фильма. — Я, будучи немцем, чей дед воевал на стороне нацистов, понимаю, что мой дед, отец воспитали меня, а значит, биография их поколений отразилась и на мне. Самое главное — не превратить трагическую историю людей того времени в банальность.

В рамках фестиваля также пройдут лекции, дискуссии и встречи с актtрами и режиссёрами. 14 июня в ЦДК фильм «Рай» представит режиссtр Андрей Кончаловский, 15 июня там же пройдtт встреча с Ювалем Рабином, сыном убитого премьер-министра Израиля Ицхака Рабина, документальный фильм о котором покажут в ЦДК.

В программу фестиваля вошли также фильмы об австрийском писателе Стефане Цвейге, израильском хореографе Охаде Нахарине, еврейском художнике Морице Оппенгейме. Завершится фестиваль 20 июня картиной «Песнь песней» режиссера Евы Нейман о судьбе двух еврейских детей в начале прошлого века.