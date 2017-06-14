Делегация из ЕАО прибыла в провинцию Хэйлунцзян КНР с рабочим визитом. Возглавляет ее губернатор области Александр Левинталь.

Уже состоялись переговоры с мэром города Хэган Ван Цюши о перспективах строительства автомобильного моста через реку Амур между двумя странами. Предполагается, что он появится в районе населенных пунктов Амурзет (ЕАО) и Миньшань (КНР). Стороны договорились создать рабочие группы для проработки проекта.

По словам Левинталя, железнодорожный мост, строительство которого сейчас ведется, не сможет решить все вопросы торгово-экономического сотрудничества. Автомобильная переправа —расширение возможностей с точки зрения поставок продукции, различных товаров. В ближайшее время консультации по поводу нового проекта будут проходить с правительствами обеих стран в Москве и в Пекине.

Как отмечает ИА EAOMedia, стороны также обсудили ход инвестиционного проекта строительства рудника на Южно-Хинганском месторождении. Кроме того, говорилось и о расширении сотрудничества в области сельского хозяйства. Китайская сторона предлагает начать выращивать и перерабатывать на территории ЕАО жимолость. Эта ягода пользуется большой популярностью в КНР.