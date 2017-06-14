В департаменте строительства Москвы сообщили, что началось проектирование новых домов, которые предназначены для переселения по программе реновации.

«Мы уже начали работы по проектированию первых объектов. Некоторые дома мы начнем строить уже в конце этого года. Кроме этого, есть ряд жилых домов, которые мы строили ранее по другим программам, но они будут переадаптированы для программы реновации. Поэтому в ближайшее время какие-то дома будут представляться уже под переселение. Сама программа, конечно, займет несколько лет, через 5 лет будет уже пик, когда мы развернем в полном объеме площадки строительства», — сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев во время интервью телеканалу «Москва-24».

Он также добавил, что первые объекты будут делаться в первую очередь по индивидуальным проектам — речь идет о монолитных домах.