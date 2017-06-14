Ни один из водоемов Магаданской области не предназначен для водных процедур. Об опасности купания жителей региона проинформировал МЧС.

В ведомстве запрет связали с температурой воды, которая даже в летний период не достигает комфортного уровня. Запрет относится и к официальным зонам отдыха, сообщает ИА MagadanMedia.

В спасательной службе обращают внимание на то, что в местах купания должно быть чистым и пологим дно, что тоже пока не обеспечено. Отмечается, что ежедневно оперативные службы занимаются спасением терпящих бедствие на воде людей.