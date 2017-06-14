Пешеход погиб после того, как его сбил автомобиль на остановке общественного транспорта на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Инцидент произошел вечером во вторник, 13 июня, на Каширском шоссе рядом с домом 76. Водитель легкового автомобиля Subaru не справился с управлением

Пешеход погиб, водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», виновником ДТП оказался сотрудник полиции, служащий в ППСП ОМВД России по району Ясенево Москвы (УВД по ЮЗАО). По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.