Площадь лесных пожаров в Иркутской области за минувшие сутки выросла на 47% - до 5,792 тыс. га. Гроза спровоцировала возникновение 12 новых возгораний.

Как сообщает ИА FlashSiberia, в течение суток удалось ликвидировать четыре пожара. В локализованном состоянии, по данным на 14 июня, находятся пять пожаров. В мониторинге и тушении применяются самолеты Ан-2.

По данным федеральной Авиалесоохраны на 13 июня, на территории Сибири и Дальнего Востока тушат 58 лесных пожаров площадью 6,8 тыс. га. В работах задействовано 1 638 человек, 322 единицы техники и 21 воздушное судно. Режим ЧС введен в пяти российских субъектах: Забайкалье, одном районе Иркутской области, Республики Бурятия и Приморского края, а также в двух районах Республики Тыва.