Число пострадавших в результате пожара в многоэтажке Grenfell Tower на западе Лондона превысило 50 человек.

«Более 50 пациентов доставлены в пять лондонских больниц», — говорится в заявлении столичной медицинской службы в Twitter.

We have now taken over 50 patients to five hospitals across London following the fire at #GrenfellTower Tower. pic.twitter.com/Lt4AFEvQrP — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) June 14, 2017

В свою очередь руководитель пожарной службы Лондона Дэни Коттон информировал о погибших при ЧП.

«К сожалению, я подтверждаю, что есть жертвы», — сказал он, затруднившись назвать точное число погибших, передает SkyNews.

Ранее местные СМИ сообщали, что причиной возгорания мог стать взрыв холодильника на четвертом этаже. Официальные лица эту информацию не подтвердили. Проводится расследование.

Grenfell Tower был построен в 1974 году. В 24-этажном здании расположены 120 квартир.