Делегация Приволжского федерального округа (ПФО) посетит Китайскую Народную Республику в рамках заседания совета «Волга — Янцзы», посвященному развитию сотрудничеству РФ и КНР.

Заседание пройдет 16 июня в городе Хэфэй китайской провинции Аньхой под председательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича и члена госсовета КНР Ян Цзечи.

В ходе встречи участники подведут промежуточные итоги реализации совместных проектов российской и китайской сторон, состоится церемония запуска официального сайта Совета в формате «Волга-Янцзы» и подписание ряда соглашений о межрегиональном сотрудничестве. Кроме того, планируется создание Ассоциации ВУЗов ПФО и регионов Верхнего, Среднего течения реки Янцзы, сообщает РИА «Оренбуржье».

Механизм по развитию партнерских отношений между регионами Приволжского федерального округа РФ и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР (формат «Волга-Янцзы») действует с 2013 года. За короткий срок этот формат стал эффективным механизмом российско-китайского межрегионального сотрудничества.