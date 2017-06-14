В селе Купчегень Онгудайского района республики Алтай установлена скульптура седельной принадлежности — стремени. Высота монумента составляет 3 м, вес достигает 400 кг. Ранее в окрестностях этого населенного пункта в курганах были обнаружены стремена, изготовленные из железных пластин.

Древнее приспособление помогает всаднику сесть на коня и сохранять равновесие во время езды. Изобретение стремени в IV веке кочевниками изменило тактику и стратегию военных действий кочевников и вооружения и быстро распространилось по всему миру.

Купчегенский памятник в течение года изготовил Евгений Идеев — мастер местного Центра народных промыслов и ремесел. По словам автора, скульптура символизирует мужественность, стойкость и надежность, передает altapress.ru. В село часто заезжают туристы, теперь их будет привлекать еще одна достопримечательность.