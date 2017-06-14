Мощи святой блаженной Матроны Московской доставят в Ульяновск 15 июня. Поклониться святыне смогут все желающие в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе.

Как сообщает 1ul.ru, мощи пробудут в храме в течение десяти дней. Настоятели храма совершат благодарственный молебен с акафистом.

Блаженная Матрона родилась в 1885 году в селе Себино Тульской области. Согласно житию, она была слепой от рождения. В восьмилетнем возрасте у Матроны открылся дар предвидения и исцеления больных, в частности, она предсказала начало Великой Отечественной войны.

В 1902 году у Матроны внезапно отнялись ноги. В 1925 году она перебралась в Москву, где прожила до самой смерти — 2 мая 1952 года. По ее молитвам люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. В 1999 году Матрона была прославлена в лике местночтимых святых Московской епархии, а в 2004 году ее причислили к лику общецерковно почитаемых святых.