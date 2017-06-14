Сборная Франции по футболу не сбавила темп в товарищеском матче против команды Англии, даже оставшись в меньшинстве. Об этом заявил главный тренер французской команды Дидье Дешам.

По словам Дешама, то, что сборная заканчивала вдесятером, было катастрофическим сценарием, однако футболисты справились с ситуацией.

«Отдаю должное своим игрокам. У англичан хорошая команда. После того, как мы остались в меньшинстве, у нас было даже больше возможностей, чем у соперника», — цитирует «Спорт-Экспресс» главного тренера французов. Дешан остался доволен окончанием сезона.

В начале второго тайма с поля был удален защитник Рафаэль Варан, однако матч закончился со счетом 3:2.