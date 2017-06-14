Последний проект народного артиста России, генерал-лейтенанта Валерия Халилова, занимавшего пост главного военного дирижера России и руководителя Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, будет реализован в Тамбовской области. В частности, фестиваль «Свадьба в Малиновке», презентация которого состоялась на гала-концерте шестого фестиваля духовых оркестров имени Агапкина и Шатрова, пройдет в селе Малиновка Тамбовского района, сообщил председатель комитета культуры администрации Тамбова Виктор Федоров.

«Эта идея появилась у Валерия Михайловича и связана с юбилеем Александрова, 80-летием с момента написания этого произведения», — приводит слова Федорова ИА «Онлайн Тамбов.ру».

По его словам, выбору места поспособствовало наличие неподалеку монастыря по аналогии с местом действия советской комедии «Свадьба в Малиновке». Реализацию проекта поддержали власти Тамбовской области, а также руководство Министерства культуры и обороны России. Организаторы фестиваля намерены провести фестиваль в июле следующего года.

Руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова Валерий Халилов и 64 участника коллектива погибли 25 декабря прошлого года в катастрофе самолета Ту-154 после вылета из аэропорта Адлер. Всего на борту самолета находились 92 человека — военнослужащие, представители СМИ и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Они летели поздравить с Новым годом военнослужащих авиагруппы ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.