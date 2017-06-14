Власти британского Манчестера собираются присвоить американской певице Ариане Гранде звание почетного жителя Манчестера, сообщает BBC.

Городской совет заявил о готовности внести изменения в систему присуждения этого звания, чтобы его могли получить даже люди, которые никогда не жили в Манчестере.

На концерте Арианы Гранде на стадионе «Манчестер Арена» 22 мая террорист-смертник совершил теракт, в ходе которого погибли 22 человека. После этого певица организовала в городе благотворительный концерт, на котором собралось порядка 50 тыс. человек. Благодаря этому удалось собрать £3 млн для пострадавших во время майской атаки и их семей.