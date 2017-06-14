Лидер столичного отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин вновь задержан полицией у Госдумы, где сейчас идут пикет против принятия законопроекта о реновации. В среду парламент принимает этот законопроект в третьем чтении.

«Да, задержание. Сейчас в автобусе с клеткой, нас тут 11 человек. По всей видимости, везут в ОВД Тверское. Причина — сказали, что мы не выполняли правила одиночного пикета, хотя это, конечно, обычное вранье. Когда меня задерживали, у меня обозрение было нормальное вокруг: не видел ни одного пикетчика, но мне сказали, что якобы рядом человек стоял с плакатом. Но он был очень далеко, на другом конце Госдумы, с другого угла, так что никакого нарушения не было», — сообщил «Известиям» Митрохин.

Он также отметил, что часть задержанных не имела при себе никаких плакатов.

«У Госдумы задержано 11 участников акции «Яблока» против закона о реновации, в том числе лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин. На аналогичной акции в прошлую пятницу, 9 июня, он также был задержан, причем два раза. Госдума рассматривает сегодня закон о реновации в третьем чтении», — сказали в пресс-службе партии.