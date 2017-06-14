Продажу алкоголя ограничат в радиусе 2 км от домашнего стадиона футбольного клуба «Спартак» «Открытие Арена» на северо-западе Москвы в будущие субботу и воскресенье в связи с проведением матчей Кубка конфедераций FIFA между командами Камеруна и Чили. Об этом сообщается на официальном портале столичной мэрии.

Запрещена будет продажа крепких и слабоалкогольных напитков, в том числе пива. Безалкогольные напитки в стеклянной таре также попадут под ограничение. Действовать запрет будет в дни проведения матчей и накануне.

В рамках Кубка конфедераций в Москве пройдут четыре матча. Продажу алкоголя возле стадиона «Открытие Арена» также прекратят в связи с игрой сборных России и Португалии 20 и 21 июня, 24 и 25 июня — из-за встречи сборных Австралии и Чили. На время проведения матча за третье место в турнире — 1 и 2 июля — запрет также будет действовать.

Охрану порядка во время турнира будут обеспечивать 10 тыс. полицейских и до 5 тыс. сотрудников Росгвардии. За пожарную безопасность станут отвечать 30 единиц спецтехники, включая пожарные вертолеты и катера, передает телеканал «360».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Финал турнира пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.