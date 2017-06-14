Одно из крупнейших американских издательств Time намерено сократить 4% своего штата. Без работы останется порядка 300 сотрудников.

Как сообщает агентство ТАСС, сокращения проводятся в рамках масштабных преобразований и реорганизации всей структуры издательского дома. Однако гендиректор Time Рич Баттист отметил, что производство печатной продукции остается «важной частью компании».

Ранее в текущем году стало известно о том, что Time изучает возможность своей продажи.

Time Inc. — самый крупный издатель журналов (более 125 наименований) в США и Великобритании. Среди наиболее известных — журналы Time, People, Fortune, Life, NME и Sports Illustrated, сообщает агентство «Прайм». Штаб-квартира находится в Нью-Йорке.