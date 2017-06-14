Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил прошение бывшего вице-мэра Новосибирская об условно-досрочном освобождении (УДО), сообщила представитель Свердловского областного суда.

«Ходатайство удовлетворено. Суд постановил освободить осужденного Солодкина Александра Александровича от дальнейшего отбывания наказания. Соответствующее постановление вступит в силу через десять дней, если не будет обжаловано. Большую часть срока гражданин уже отсидел», — цитирует «РИА Новости» слова представителя суда.

Солодкину-младшему оставалось провести в заключении 8 месяцев, он отбывал наказание в исправительной колонии в Екатеринбурге с осени 2016 года. В августе того же года Солодкин уже подавал прошение на УДО, но суд ему отказал.

В 2015 году суд признал Салоднина-младшего и его отца Александра Солодкина, бывшего советника губернатора Новосибирской области, виновными в участии в организованном преступном сообществе Александра Трунова. Труновская группировка была обезврежена в 2009 году. На ее счету 11 убийств.