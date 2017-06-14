Выборы главы Омска, которые весной текущего года не состоялись из-за снятия претендентами на финальном этапе кандидатур, пройдут в конце ноября 2017 года.

Первый этап выборов — прием документов от кандидатов — проведут со 2 по 31 октября. Собеседование с кандидатами назначено на 17 ноября. Непосредственную дату выборов определит Омский горсовет, депутатам которого и предстоит выбирать нового градоначальника. Скорее всего, выборы состоятся 22 или 29 ноября 2017 года, сообщает РИА «Омск-информ».

Напомним, весной текущего года выборы мэра Омска были признаны несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов. Тогда претенденты на пост градоначальника, прошедшие в финальный этап, добровольно отказались от продолжения борьбы и подали заявление о самоотводе. Всего в списке претендентов на пост мэра было 23 кандидата, однако комиссия отказала в регистрации шести претендентам из-за отсутствия ряда необходимых документов. Зампредседателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков, который считался главным претендентом на пост мэра, снялся с выборов 13 апреля по состоянию здоровья. Позже СК РФ возбудил в отношении чиновника уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Из оставшихся 16 кандидатов комиссия выбрала двух кандидатов, которые должны были быть представлены депутатам горсовета для окончательного выбора главы Омска. Однако оба претендента — министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов и предприниматель Андрей Ерошевич — отказались от избрания на пост мэра.

Полномочия действующего мэра Омска Вячеслава Двораковского истекают 11 июля 2017 года.