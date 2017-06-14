Силы МЧС, полиции, погранвойск, волонтеры и местные жители разыскивают трехлетнюю Надю Пыжову, пропавшую накануне вечером в селе Соцгородок Смидовичского района ЕАО. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», сообщили в СУ СКР по ЕАО.

Там сказали, что для поисков ребенка задействована криминалистическая техника, беспилотники и служебные собаки. В ночные часы поиски не прекращались, однако они пока безрезультатны. В свою очередь, ИА EAOMedia уточняет, что сейчас поисковые работы проходят на близлежащих к селу водоемах.

Параллельно районная прокуратура проводит проверку работы отделения областного управления опеки и попечительства и реабилитационного центра для несовершеннолетних. Действиям должностных лиц будет дана оценка. Уточняется, что Надя Пыжова воспитывалась в неполной семье с матерью и братьями.