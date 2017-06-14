В Москве в два раза увеличат количество собак-спасателей. В летний период тренированные животные будут активно привлекаться для патрулирования водоемов.

«Столичное управление МЧС в два раза увеличит количество собак, которые будут патрулировать акваторию Москвы-реки и помогать работе по спасению утопающих... Весь летний период собак будут активно привлекать к профилактическим рейдам», — говорится на сайте мэра Москвы.

Сейчас в МЧС служат около 30 собак крупных пород: ньюфаундленды, бельгийские овчарки, бордер-колли, золотистые ретриверы и др. В этом году впервые в тренировка принимают участие породы бернский зенненхунд, большой швейцарский зенненхунд и ландсир. Такие псы отличаются выносливостью, послушностью и желанием прийти на помощь.

«Собак научат не только спасать жизни, но искать и доставлять на берег личные вещи пострадавшего: часы, фотоаппарат для подводной съемки, очки и другое», — рассказали в МЧС.

У всех собак есть рабочая экипировка: ярко-оранжевый жилет со специальными ручками.