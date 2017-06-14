В результате ДТП в Ермаковском районе Красноярского края погиб прокурор Пий-Хемского района Тувы.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, дорожная авария произошла возле села Григорьевка Ермаковского района на автодороге Р-257 «Енисей» 11 июня.

По данным следствия, происшествие произошло в результате выезда автомобиля Range Rover на полосу встречного движения, в результате чего погиб пассажир автомобиля Toyota Camri, который являлся прокурором Пий-Хемского района Республики Тыва.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства ДТП.