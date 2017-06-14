Критически опасные уязвимости, связанные с необновленным программным обеспечением (ПО), содержат около 20% IT-систем российских госструктур, промышленных компаний, банков и телекоммуникационных операторов. К такому выводу пришла компания Positive Technologies после проведенного в 2016 году исследования.

Обновления ПО, которые компании игнорируют, часто уже безнадежно устарели, так что получить полный контроль над критически важными ресурсами компаний, такими как система Active Directory, СУБД, ERP-система и другими, удалось более чем в 50% проведенных тестов, используя минимальные знания.

Критически опасная незащищенность, связанная с ошибками в коде веб-приложений, присутствует в 27% систем, а в 20% выявлены уязвимости из-за того, что не были установлены обновления софта, пишет «Коммерсант».

Из отчета Positive Technologies следует, что средний возраст наиболее устаревших неустановленных обновлений по системам, где такие уязвимости были обнаружены, составляет девять лет.

По словам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, программное обеспечение без необходимых обновлений стоит в девяти из десяти российских компаний. Системные администраторы опасаются, что после обновления произойдет сбой в работе программ. Он добавил также, что айтишники в России до сих пор исповедуют принцип «Пока работает — не трожь!», опасаясь новинок обновлений.

При этом специалисты американской компании Dragos, которая специализируется на обеспечении информационной безопасности, считают, что российские разработчики якобы создали программу, которая в состоянии остановить работу компьютеров, отвечающих за энергосистемы городов в США, напоминает «Свободная пресса».