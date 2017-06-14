Фестиваль исторической реконструкции времен Великой Отечественной войны пройдет в Липецкой области. Мероприятие состоится 1 июля вблизи мемориального комплекса «Тербунский рубеж» в селе Озерки.

В рамках фестиваля будет организована выставка военной техники и оружия времен ВОВ, а также интерактивный тир. Помимо этого, все желающие смогут отведать солдатской каши, приготовленной в условиях полевой кухни, а также принять участие в мероприятиях развлекательного характера, сообщает GOROD48.

По замыслу организаторов мероприятия, фестиваль станет напоминанием об ожесточенных оборонительных боях времен ВОВ. В 1942 году бойцы Красной Армии держали оборону недалеко от сел Озерки и Каменка против превосходящих сил противника, который рвался к Сталинграду. Советские воины смогли удержать линию обороны и не пропустили через нее фашистские войска. Несколько лет назад жители Тербунского района решили на этом месте возвести мемориальный комплекс в память о 20 тыс. своих земляков, которые погибли на фронтах войны.

В Великой Отечественной войне приняли участие 246 тыс. жителей Липецкой области. Более половины из призванных в армию не вернулись домой.