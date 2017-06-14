Пассажирка самолета авиакомпании Xiamen Air, который готовился к вылету из аэропорта Пекина, открыла аварийный выход из любопытства, что привело к отмене рейса, сообщают китайские СМИ.

Инцидент произошел 12 июня. Во время инструктажа стюардессы о правилах пользования аварийными выходами и о том, что в штатных ситуациях аварийный рычаг трогать нельзя, пассажирка из любопытства повернула аварийную ручку, активировав систему надувного спасательного трапа.

Рейс пришлось отменить. В момент инцидента на борту находились 113 человек. Нарушительницу задержали правоохранительные органы. Как сообщают китайские СМИ, ей скорее всего придется возместить расходы авиакомпании в размере около 100 тысяч юаней (почти $15 тыс.).