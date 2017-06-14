В Волгограде определяют дальнейшую судьбу дома, в котором 13 июня обрушилось чердачное перекрытие, в настоящее время он оцеплен полицией, сообщили «Известиям» в пресс-службе аппарата губернатора Волгоградской области.

«Эвакуированы все 44 человека, 12 человек находятся в пункте временного размещения в школе № 31, горячим питанием они обеспечены. Руководство города на месте, проводится оперативное совещание с руководством области, определяется состояние дома, чтобы принять решение о сносе или восстановлении дома, оцепление дома обеспечивает МВД», — сказал собеседник «Известий».

Ранее сообщалось, что обрушение перекрытия на лестничный пролет произошло в 22:10 в доме 44 по улице Панферова в Красноармейском районе Волгограда, никто не пострадал. Здание 1954 года постройки было признано аварийным в прошлом году.