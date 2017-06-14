В Воскресенском районе Подмосковья сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, устроившего стрельбу из окна квартиры.

Как сообщает «АГН Москва» со ссылкой на начальника пресс-службы регионального управления МВД России Татьяну Петрову, в полицию поступила информация о том, что в поселке им. Цюрупы на ул. Центральной раздаются хлопки.

«Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что местный житель, 1979 года рождения, находясь в квартире сожительницы, произвел несколько выстрелов из ружья из окна», — сказала она.

Разрешения на оружие у него не было. Злоумышленника доставили в дежурную часть для выяснения обстоятельств произошедшего.

В результате инцидента никто не пострадал. Мужчина не смог объяснить причину своего поступка.

По данному факту проводится проверка.