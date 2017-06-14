В результате пожара в 27-этажном жилом доме на западе Лондона пострадали по меньшей мере 30 человек.

«Мы доставили 30 пациентов в пять лондонских больниц после пожара в Grenfell Tower. Наши сотрудники остаются на месте происшествия», — говорится в заявлении столичной медицинской службы в Twitter.

Отмечается, что на месте происшествия находится 20 команд скорой помощи.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

Мэр города Садик Хан назвал произошедшее «крупным инцидентом».

Напомним, пожар вспыхнул около 1:30 по местному времени (3:30 мск) на втором этаже многоквартирной высотки Grenfell Tower и распространился на всё строение.