Власти Хабаровска не исключают увеличения стоимости строительства первого в городе аквапарка. Из-за изменения первоначальных планов потребуется корректировка дорожного движения.

По словам председателя гордумы Сергея Савкова, стоимость может измениться в связи с недавним решением разделить объект на два самостоятельных: торгово-развлекательный центр и аквапарк. А чтобы избежать пробок, придется заложить в эту сумму и расходы на дорожное строительство. Кроме того, до 27 июня должен быть решен вопрос о дополнительном выделении земли. Ранее авторы проекта попросили власти предоставить им еще 4,2 га территории, напоминает ИА AmurMedia.

Первоначальная стоимость проекта – 5,2 млрд рублей. Ранее сообщалось, что он может превратиться в долгострой, поскольку до сих пор не найден иностранный инвестор. Разрешение на подготовительный этап строительства было выдано торговой группе «Невада».