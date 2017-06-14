Красноярский суд признал виновными 28-летнего менеджера одного из банков и его знакомого в хищении более 26 млн рублей, сообщает «РИА Новости», со ссылкой на представителя регионального СК РФ Ольгу Дегидь.

Как уточняется, деньги были украдены со счетов клиентов. Менеджер и его подельник приговорены к 7 и 5 годам лишения свободы.

В ходе следствия выяснилось, что работник банка банка, пользуясь своим служебным положением, получал информацию о наличие денежных средств на счетах VIP- клиентов и обеспечивал перечисление этих денег на счет своего подельника, который в свою очередь их обналичивал.

«Следуя разработанной схеме, они похитили денежные средства трех клиентов банка на общую сумму 26 миллионов 430 тысяч рублей и, обналичив их, распорядились по своему усмотрению. Кроме того, сотрудник банка совершил приготовление к мошенничеству в особо крупном размере путем внесения заведомо ложных сведений в три договора страхования жизни одного из клиентов, <…> на общую сумму не менее 9 миллионов рублей», — сказала Дегидь.

Также она, отметила что в ходе следствия подсудимые полностью признали вину.