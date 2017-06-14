Правительство США предупредило о вероятности новых кибератак хакерской группы Hidden Cobra, которая, как утверждается, связана с правительством КНДР. Об этом сообщила группа реагирования США US-CERT.

Предупреждение основывается на аналитической деятельности министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов и ФБР.

Американские СМИ со ссылкой на экспертов ранее утверждали, что спецподразделения разведки Северной Кореи занимаются кибератаками по всему миру.

«С 2009 года участники Hidden Cobra использовали свои возможности, чтобы атаковать и ставить под угрозу ряд жертв, некоторые вторжения привели к эксфильтрации данных, в то время как другие носили разрушительный характер», — сказано в сообщении US-CERT.

Также сообщается, что данная хакерская группа чаще всего атакует системы, работающие на старых и неподдерживаемых операционных системах Microsoft.