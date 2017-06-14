В результате взрыва на складе пиротехнических изделий в Мексике погибло четыре человека, еще 12 получили ранения.

При этом официально местные власти заявили о двух раненных и пока не подтверждают информацию о погибших.

Как сообщает местный портал Sin Embargo, инцидент произошел на одном из рынков в муниципалитета Сумпанго в штате Мехико. Несколько ангаров, где производилась пиротехника, оказались полностью уничтожены.

На место происшествия прибыли экстренные службы.

По предварительной данным, при разборе завалов раздался второй взрыв, однако никто не пострадал.