Компания AirHelp составила список лучших и худших аэропортов мира.

Для составления рейтинга AirHelp попросила пассажиров оценить работу 76 международных аэропортов по различным критериям, среди которых качество обслуживания, уровень безопасности и комфорт терминалов.

В результате худшим был признан аэропорт Кувейта. Лондонский аэропорт Гатвик занял второе место в антирейтинге. Еще одна британская воздушная гавань - Манчестера расположилась на третьей позиции.

В десятке также оказался ряд американских аэропортов (Нью-Джерси, Лос-Анджелес) и два индийских (Мумбаи, Дели).

Топ лучших воздушных гаваней мира возглавил сингапурский аэропорт Чанги, где созданы самые невероятные условия для туристов: бассейн, кинотеатр, огромные сады и даже водопад.

Второе и третье места заняли аэропорты Мюнхена и Гонконга соответственно.

В десятке лучших оказались и воздушные гавани Копенгагена, Хельсинки, Цинциннати, Барселоны и Мадрида.