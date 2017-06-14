Суд в Хабаровске изменил меру пресечения в отношении главы местного МУП «Водоканал» Владимира Стеблевского с домашнего ареста на заключение под стражу. Решение было принято после того, как суду были представлены новые эпизоды его преступной деятельности.

Чиновника обвиняют сразу по нескольким пунктам: «Мошенничество», «Злоупотребление должностными полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия» и «Коммерческий подкуп».

Следствие не исключает, что Стеблевский мог похитить из городского бюджета не менее 130 млн рублей. Эти средства предназначались на строительство Тунгусского водозабора. Кроме того, во время расследования были выявлены новые эпизоды. Результатом этого стало возбуждение двух уголовных дел, которые объединили в одно производство.

Главу хабаровского Водоканала, его заместителя по снабжению и главного инженера предприятия подозревают в том, что в 2015-2016 годах они приобрели за 148,5 млн рублей около 5 тыс. т химического реагента для очистки воды у аффилированной коммерческой организации по специально завышенной цене. Таким образом, они могли присвоить из городского бюджета более 14 млн рублей.

Учредителями этой фирмы были близкие родственники руководства Водоканала. Компания победила в аукционе, поскольку остальным его участника были созданы заведомо невыполнимые условия, напоминает ИА AmurMedia.

Уголовное дело в отношении Владимира Стеблевского было возбуждено 17 февраля.