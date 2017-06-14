Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну признался, что победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США практически ничего не изменила в отношениях двух стран.

«Почти ничего», — отметил российский лидер, отвечая на вопрос Стоуна, что же меняет победа Трамп на выборах.

В ответ на комментарий Стоуна о том, что «Трамп находится в кармане Кремля», Путин рассмеялся.

Напомним, инаугурация главы США Дональда Трампа состоялась 20 января.

Документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным», который режиссер готовил два года, выходит с 12 июня на канале Showtime.