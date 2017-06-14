Недалеко от Ниагарского водопада перевернулся грузовик с токсичными веществами, сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел в Канаде на шоссе в районе города Сент-Катаринс, что примерно в 20 км от Ниагарского водопада.

Как уточняется, грузовик перевозил взрывоопасный газ фосфин, при вдыхании которого, могут быть повреждены легкие и нервная система человека. В связи с этим власти временно эвакуировали население в радиусе двух километров от места аварии.

На место происшествия прибыли экстренные службы и специалисты по работе с химикатами.

По последним данным, утечки фосфина из опрокинувшийся цистерны не произошло. Пострадавших нет.

В настоящее время выясняются причины аварии.