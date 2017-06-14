СУ СК РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти семилетнего ребенка в селе Сергеевка в Партизанском районе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, малолетнего загрызла среднеазиатская овчарка, которая сорвалась с цепи во дворе одного из частных домов.

Трагический инцидент произошел днем 13 июня. По словам свидетелей, семилетний мальчик подошел к двухметровому ограждению домовладения и позвал своего друга гулять. Так и не дождавшись ребенок решил самостоятельно зайти на территорию двора и пролез под забором.

В это время собака, находившаяся на территории частного дома на привязи, порвала цепь и напала на ребенка.

Прибывшие на место происшествия полицейские обезвредили животное. мальчик умер от множественных рваных ран. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Расследование продолжается.