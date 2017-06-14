В Москве и области ожидается теплая погода с дождями и грозами, воздух прогреется до +21 градуса, сообщили в Росгидрометцентре.

«Будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Температура в Москве составит +18 -+20, по области будет от +16 до +21 градуса», — говорится в сообщении метеослужбы.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, во время грозы возможны порывы до 12-17 м/с.

В ближайшие дни в Московском регионе сохранится сырая погода.

В четверг облачно и небольшой дождь. Максимальная температура ночью в Москве составит +10 градусов, в Подмосковье до +11 градусов тепла. Ветер преимущественно западный, до 5-10 м/с.

Днем 15 июня погода существенно не изменится, будет пасмурно и дождливо. Воздух в столице прогреется до + 12- +14 градусов, по области до + 11 - +16 градусов тепла.