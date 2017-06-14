Американскому миллиардеру Дэвиду Бондерману пришлось покинуть совет директоров компании Uber из-за сексистского комментария.

Об этом, ссылаясь на него, заявила газета «The New York Times».

Когда одна из членов правления Uber Арианна Хаффингтон сказала, что если в совете директоров появляется одна женщина, то скоро в нем появится и вторая, Бондерман пошутил, что это приведет к увеличению болтовни, сообщает ТАСС.

Позже миллиардер взял полную ответственность за комментарий на себя и извинился.