Правительство России направит 358,5 млн рублей на восстановление медицинских учреждений в пяти регионах страны, говорится на сайте кабмина. Средства выделяются на проведение капитального ремонта в вышеупомянутых учреждениях.

«Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства Минздраву России выделяются бюджетные ассигнования в размере 358,5 млн рублей на предоставление субсидий пяти субъектам Федерации (Магаданская, Псковская, Челябинская области, Чувашская Республика, Красноярский край) для софинансирования капитальных вложений в объекты здравоохранения», — говорится в пояснительной записке.

Данные субсидии были выделены в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».