Власти Афганистана получили от Всемирного банка гранты в размере $520 млн на борьбу с бедностью.

Об этом заявили в пресс-службе кредитной организации.

«Всемирный банк сегодня объявил о выделении финансирования для Афганистана в размере более $500 млн с целью помочь стране на сложном этапе в борьбе с ликвидацией бедности», – цитирует сообщение ТАСС.

Средства пойдут на помощь беженцам, частному сектору экономики страны и на повышение продовольственной безопасности. Кроме того, они будут инвестированы в инфраструктуру, например, дорожное строительство и развитие электросетей.