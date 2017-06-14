В западной части Лондона загорелся 27-этажный многоквартирный дом Grenfell Tower, пишет BBC.

В настоящий момент с пожаром пытаются справиться около 200 пожарных.

По сообщениям очевидцев, жилое здание полностью охвачено огнем.

«Пожарные бригады изо всех сил стараются справиться с пожаром в многоквартирном доме в районе Норт Кенсингтон», — говорится в сообщении Пожарной службы Лондона в Twitter.

Пострадавшим в результате пожара оказывается медицинская помощь.