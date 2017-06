В западной части Лондона загорелся 27-этажный многоквартирный дом Grenfell Tower, пишет BBC.

В настоящий момент с пожаром пытаются справиться около 200 пожарных.

По сообщениям очевидцев, жилое здание полностью охвачено огнем.

«Пожарные бригады изо всех сил стараются справиться с пожаром в многоквартирном доме в районе Норт Кенсингтон», — говорится в сообщении Пожарной службы Лондона в Twitter.

Пострадавшим в результате пожара оказывается медицинская помощь.

Crews continue to work hard at tower block fire in #NorthKensington Fire is from 2nd to top floor of 27 storey building pic.twitter.com/lAwhZl6Jf3