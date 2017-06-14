В США в гараже пенсионера была найдена картина американского художника Джексона Поллока. Ее стоимость оценена в $15 млн, пишет «Лента.ру».

Картина принадлежала пенсионеру, готовившемуся к переезду в дом престарелых. По совету своего друга он решил устроить аукцион некоторых принадлежащих ему вещей.

Данное полотно было создано художником в 1945–1949 годах. Его выставят на торги 20 июня.

Джексон Поллок является идеологом абстрактного экспрессионизма. Это один из самых дорогих художников XX века. В 2006 году его картина «Номер 5», созданная в 1948 году, была продана за $140 млн на аукционе Sotheby’s.