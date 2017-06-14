Если бы за бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили никто не стоял, то он вряд ли бы решился на провокацию с нападением на Южную Осетию в августе 2008 года, заявил президент России Владимир Путин.

В интервью режиссеру Оливеру Стоуну, которое показывает телеканал Showtime, Путин заявил, что у него нет стопроцентной уверенности во влиянии кого-либо на решение Саакашвили. Однако, по словам Путина, экс-президент Грузии вряд ли бы решился на такое в одиночку, к тому же, его точно никто не останавливал.

Путин заявил, что в России очень удивились, когда узнали, что в западных СМИ выставляют Россию виновной в нападении на Грузию.

«Я потом не поверил своим ушам и глазам, когда увидел, что западные СМИ обвиняют в этом нападении Россию. И главное, что в это миллионы людей поверили. Ведь господин Саакашвили публично заявил о том, что он отдал приказ войскам начать эту акцию», — сказал Путин.

Армия Грузии атаковала Южную Осетию в ночь на 8 августа 2008 года. Грузинские военные разрушили часть столицы республики Цхинвала. На помощь жителям Южной Осетии, многие из которых потом приняли российское гражданство, пришла российская армия, которая после пяти дней боев вытеснила грузинскую армию из республики.