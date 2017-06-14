Государство не вмешивается в работу СМИ в России. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«У нас сотни телевизионных компаний и радиокомпаний. Государство их вообще никак не контролирует, это невозможно просто», — сказал он в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для американского кабельного канала Showtime.

По мнению президента, проблема оппозиции заключается в том, что ее представители не предлагают избирателям более выигрышных программ.