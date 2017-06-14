Президент России Владимир Путин считает возрождение православия в стране заслугой народа.

Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

«Этот ренессанс был связан с тем, что коммунистическая идеология прекратила свое существование и реально возник такой вакуум идеологический. И он (вакуум) не мог быть заполнен ничем иным, кроме как религией», — сообщил Путин во второй части четырехсерийной документальной ленты The Putin Interviews, показанной в США 13 июня.

Президент добавил, что не считает возрождение православия своей заслугой.