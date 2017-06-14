Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, раскрывший СМИ секретные данные о программах слежки американских спецслужб, не собирался передавать Москве какую-либо секретную информацию, заявил президент России Владимир Путин.

В интервью Оливеру Стоуну, которое показывает телеканал Showtime, Путин призвал отдать должное Сноудену, который и не собирался передавать какую-либо информацию, а лишь предложил совместную борьбу. Затем, по словам президента, выяснилось, что Россия не может помочь Сноудену в его борьбе.

«И когда выяснилось, что мы к этому пока не готовы, я, наверное, многих разочарую, может быть, вас — я сказал, что это не к нам. У нас и так сложные отношения с США, нам не нужно дополнительных осложнений. Он просто ушел и исчез», — сказал Путин.

Путин также заявил, что Сноуден действительно «мужественный» человек, хоть и «немножко бесшабашный».

По словам президента, Россия сегодня является единственной страной, где Сноудену ничто не угрожает. При этом Путин сказал, что не знает, как экс-сотрудник АНБ будет строить свою жизнь.

Путин рассказал, что Россия имела первые контакты со Сноуденом еще в Китае, куда он прилетел из США. Затем Путину доложили, что Сноуден летит в самолете в Москву, где должен сделать пересадку и отправиться в Латинскую Америку. Затем выяснилось, что страны, которые могли бы принять беглого сотрудника АНБ, не готовы этого сделать. Кроме этого, по словам Путина, в СМИ из сторонних источников просочилась информация об этом полете Сноудена, «и стало ясно, что ему уже просто так не дадут долететь никуда».

Таким образом, по словам президента, бывший сотрудник АНБ оказался в Москве в зале для транзитных пассажиров, где и сидел какое-то время, а затем Россия предоставила ему временное убежище.

Как рассказал Путин, он уверен, что власти США действовали под давлением момента, «перенервничали» и сделали из-за этого множество ошибок, которые позволили Сноудену скрыться.