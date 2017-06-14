Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что лично знаком с бывшей главой Госдепа США Хиллари Клинтон, и назвал ее «энергичной женщиной». Он также прокомментировал слова Клинтон, которая провела параллель между президентом России и лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером, говоря о Крыме в 2014 году. По словам Путина, ничего нового в этом нет.

«Ничего нового для нас в этом нет. Мы с ней знакомы лично. Она энергичная женщина. У нас тоже могли бы быть всякие сравнения, но мы в силу политической культуры воздерживаемся от крайних высказываний», — сказал президент.

Интервью с Путиным вышло на канале Showtime.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. Более 90% жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.