Президент России Владимир Путин назвал американскую бюрократию «многотонными веригами» для президента США.

Об этом глава РФ сказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме «Интервью с Путиным».

«У меня есть определенный опыт общения. В США очень велика сила бюрократического аппарата и много обстоятельств, которые не видны кандидатам до того, как они стали президентом», — сообщил Путин в ходе беседы, показанной 13 июня на кабельном канале Showtime.

Именно поэтому в США мало что изменяется, кого бы не избрали президентом, заметил Путин.