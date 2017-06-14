Спецслужбы России не ведут слежку за гражданами РФ, рассказал президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. По его словам, Россия не обладает подобными техническими возможностями.

Четырехчасовой документальный фильм о Путине вышел на кабельном канале Showtime.

«Лучше США, потому что у нас нет таких технических возможностей, как у Штатов. Если бы были, может быть, мы были бы такими же, как и вы. Во-первых, финансирование колоссальное идет на спецслужбы в США — мы не можем себе такого позволить. А потом, знаете, после времен СССР и такого абсолютного авторитаризма все-таки у нас есть определенное отторжение к вседозволенности спецслужб», — сказал президент.

Он также отметил, что в России нет конфликтов между различными религиозными конфессиями, поэтому российские спецслужбы не собирают информацию об их представителях.

«Наши представители исламского сообщества, они — граждане России, у них другой родины нет, Россия — их родина», — добавил президент.