Суд в штате Пенсильвания приговорил мужчину к четырем годам заключения после того, как он разрешил своей 13-летней дочери выпить 17 рюмок водки, вследствие чего ребенка госпитализировали.

Полиция сообщила, что водкой семья отмечала 13-й день рождения дочери. После употребления 17 рюмок водки девочка потеряла создание, ее госпитализировали, передает РИА «Новости».

Прибывшие на место происшествия полицейские заявили, что родители девочки сбежали с места инцидента.

Отца девочки — Чарльза Янгера — приговорили к четырем годам тюрьмы, он признал свою вину. В ходе заседания суда он заявил, что дети «значат для него все». Мать девочки также отправилась в тюрьму — ее приговорили к 23 месяцам заключения.